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    首波罷免均不通過！李忠憲：接受失敗是開始學會思考命運的第一步

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」26日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，隨投票結果公布，團隊宣布罷免失敗，鞠躬感謝各界支持。（記者羅沛德攝）

    罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」26日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，隨投票結果公布，團隊宣布罷免失敗，鞠躬感謝各界支持。（記者羅沛德攝）

    2025/07/26 20:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第一波罷免國民黨立委罷免案今（26）日登場，投票結束後多數選區的開票結果顯示，不同意票普遍領先同意票，罷免行動恐難過關。對此，學者李忠憲稍早發表〈致失敗的命運：我們仍選擇清醒〉一文，直言「這是一場失敗」，但強調「自由會輸，民主也可能被自己人搞壞；但思考永遠是我們最後的底線，那是我們唯一自主擁有的東西！」更呼籲仍願意清醒的人繼續堅持思考與守護。

    李忠憲稍早以「致失敗的命運：我們仍選擇清醒」為題在臉書發文指出，台灣是台灣人的台灣，無論是守住自由，還是走向沉淪，都是台灣人自己的選擇，「我們曾努力發聲、完成連署、上街舉牌、鼓勵投票，用盡方法想捍衛這座島的靈魂。但如果終究走向成為香港、甚至被納入中國，那也不是誰的背叛，而是我們全體的選擇——選擇了沉默，選擇了冷眼旁觀，選擇了不在乎。」

    李忠憲續指，「那就接受吧，接受這命運。不是消極也不是投降，而是一種覺悟：當我們輸了，就該誠實地說出口。輸了就是輸了，這是現實，不是陰謀。接受失敗，是開始學會思考命運的第一步。那就接受吧，接受這失敗的命運。不是為了沉淪，而是為了讓還願意清醒的人，知道——自由，是會輸的；民主，是會被自己人搞壞的；但思考，永遠是我們最後的底線，那是我們唯一自主擁有的東西！」

    李忠憲坦言，這是一場失敗，「但願我們至少學會：自由，不會自動存在；民主，必須被不斷守護；而清醒的思考，是我們唯一無法被奪走的東西。向所有曾參與、曾相信、曾盡力的你們致敬。歷史不會記得我們的名字，但靈魂知道——我們曾經選擇在乎。感謝所有參與大罷免行動的志工們，荒謬的人生沒有意義，救援失敗的行動還是行動！」

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