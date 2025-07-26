北市5席立委全過關 蔣萬安籲彌合傷口、朝野政黨誠心反思

台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽與5名立委在開票結果出來後齊聚台北市黨部。（記者方賓照攝）

2025/07/26 19:00

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市5席立委順利挺過被罷免案，台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽與5名立委在開票結果出來後齊聚台北市黨部，蔣萬安表示，沒有勝利者，只有更大的責任，投票過後，希望台灣的社會可以彌合傷口，盼朝野政黨能夠直接面對人民，誠心的反思，攜手面對接下來許多的困難挑戰。

蔣萬安與5名立委同台，致詞時先感謝所有走進投票所的市民，都是台灣民主實踐過程中的一部分，也是身為台灣人最可貴的價值力量；謝謝選務人員讓投票過程圓滿，還提及感謝台北市黨部主委黃呂錦茹打下的深厚基礎。

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蔣萬安致詞時表示，這場投票讓大家看見，在台灣，理念分歧可以辯論；意見不同可以對話；民主的桌子不會輕易翻覆，人民的眼睛會分辨標籤的真假。我們無法控制外面的風雨，但我們可以永遠選擇同舟共濟；我們不能分裂，必須攜手面對接下來許多艱困的挑戰，不論是能源政策、關稅變局，還是地緣政治。我們不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

蔣萬安也表示，今天所有守住席次的委員們，必須謙卑傾聽、真心理解不同聲音，為打造更好的台北、更好的台灣而努力。今天在這裡沒有勝利者，只有更大的責任。

蔣萬安說，他衷心希望，今天過後，台灣的社會可以一步步彌合傷口，回到初心，找回美麗、善良、團結的台灣，也衷心期盼朝野政黨能夠直接面對人民，能夠透過罷免投票的結果，誠心的反思，攜手面對接下來許多的困難挑戰，為大家深愛的台灣、深愛的中華民國而努力。

台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽與5名立委在開票結果出來後齊聚台北市黨部。（記者方賓照攝）

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