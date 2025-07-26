台中3藍委罷免案不通過 黃健豪：對賴清德、柯建銘是警訊

黃健豪（左2）與廖偉翔、羅廷瑋共同宣布罷免不通過並向民眾發表謝辭。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/26 19:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中第五選區國民黨立委黃健豪今與中四選區廖偉翔及中六選區羅廷瑋，下午5點半共同宣布罷免不通過並發表謝辭指出，大家都希望去年歷經總統立委大選後，4年的時間能好好做事，而不是重啟一個新戰場、一個新的選舉，這次選舉結果，對於總統賴清德、民進黨立院總召柯建銘都是一個很大警訊。

黃健豪在這次罷免投票一路領先，目前票數未開完，不同意票數已將近12萬票，直逼2024年獲得13.4萬票，他說，目前不同意罷免票一直都超過同意票，表達台中市民的民意，自己今天中午時也說過，一直都很有信心，但沒有把握，因為選票在民眾的手上。

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黃健豪表示，民眾也用選票告訴政府、民意代表，大家只要好好做事，民眾還是會繼續支持重民生、輕政治的路線，這才是台中市民，全台灣民眾最重視的問題。

黃健豪說，這次罷免結果，再次提醒賴清德、柯建銘，掌握到這麼大的權力，應該要把心思放在如何建設及福國利民，而不是整天在思考政治鬥爭的問題，希望透過今天選舉結果告訴民進黨政府好好做事、不要再搞政治。

黃健豪被問到是台中3名藍委罷免不同意票成績最佳，他說明致勝關鍵，台中市長盧秀燕的幫助非常大，她在中五選區（北屯、北區）擔任六屆立委的本命區，以及1年自己在立院的理性問政、爭取地方建設。

他說，不論在地方建設或在民生法案，包含虐童、捷運、普發現金於民、財劃法等重大建設、法案的表態，民眾都看在眼裡，知道我們真的是為了台中市民在著想，而不是為了政治鬥爭。

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黃健豪罷免不通過。（記者蔡淑媛攝）

黃健豪（左2）與廖偉翔、羅廷瑋共同宣布罷免不通過。（記者蔡淑媛攝）

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