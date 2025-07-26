童子賢：平靜投票尊重開票 是台灣民主的勝利

和碩董事長童子賢認為，罷免投票是民主制度的勝利，無論結果如何，都應尊重彼此的選擇。（資料照）

2025/07/26 18:57

〔記者方韋傑／台北報導〕全台大罷免投票結果即將揭曉，目前許多國民黨籍立委以自行宣佈「罷免不通過」，對此，和碩（4938）董事長童子賢今天晚間最新表示，平靜完成投票，大家都尊重投票結果「這是台灣民主制度的勝利」，在熱烈的投票活動結束之後，希望台灣社會能夠尊重彼此的選擇，盡快恢復平靜。

童子賢指出，自己昨晚觀看棒球轉播、聽音樂，心如止水，平靜地看待今日的罷免投票，而在開票結果愈漸明朗之下，台灣也向世人展現了更加成熟的公民社會，無論是自己公開表態支持同意罷免的花蓮，或是全國各個不同的選區，都應該向民眾的選擇給予尊重。

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童子賢7月21日表態支持罷免花蓮縣國民黨籍立委傅崐萁，認為花蓮罷免行動是地方民意的自主呈現，並不是一人、一黨能夠恣意操作，更因如此，才顯得民意格外可貴。

儘管因此與地方部分黨派人士意見衝突，但對於推動台灣民主走向更良善的境地，童子賢欣見台灣走向進步，在此次罷免過後，希望全國盡早恢復平靜的秩序。

童子賢認為，一場投票、一場選舉，就好像一場精彩的球賽。難得可貴的是雙方都有運動家的精神，一次球賽的成敗，若能勝不驕敗不餒，則贏家會是整個台灣民主制度。

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