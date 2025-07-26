大罷免結果不如預期！網友致敬「這群人」：辛苦了

自大罷免行動開始以來，各地罷團志工為了民主、為了守護自己所愛的國家，不顧風吹日曬，奮不顧身走上街頭，令人感動。圖為桃園市第三選區罷免魯明哲團隊志工雨中舉牌催票。（桃三志工提供）

2025/07/26 19:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在今日首波24位藍委罷免案投票中取得完勝，不少選前奮力投入罷免的志工朋友相當難過。對此，不少綠營政治人物發聲感謝這些志工，社群網路上網友也紛紛送暖表示：「感謝風吹日曬雨淋都在的志工。」

自大罷免行動開始以來，各地罷團志工為了民主、為了守護自己所愛的國家，不顧風吹日曬，奮不顧身走上街頭，令人感動。選舉結果出爐後，綠營政治人物紛紛感謝投身罷免的志工，網路上也湧出相當多的貼文，感謝這些辛苦的志工們。

請繼續往下閱讀...

前立委林濁水說，向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意。他表示，志工們一年地全心全力投入，熬過暴雨烈日，忍過冷嘲熱諷甚至無禮霸凌，南北奔波，創造了不可思議的連署奇蹟，展現的爆發力、感動力、創新力、組織力種種早已超越朝野政黨之所能。他也鼓勵志工，「如今大罷免雖然失敗，你們畢竟已經在台灣民主運動史上留下令人難忘的一頁。」

社群媒體Threads上有許多罷免志工分享一路走來的心路歷程，貼文下方網友紛紛表示：「你們都是台灣的民主英雄」、「辛苦了」、「謝謝你們，讓我看見台灣公民的強大」、「謝謝你們守護台灣」、「謝謝你們的付出與努力，有你們真好」、「絕對是最棒公民」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法