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    大罷免藍營完勝 蕭旭岑：馬英九欣慰 人民拒絕「抗中」路線

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

    2025/07/26 18:59

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨在今日首波24位藍委罷免案投票取得完勝，馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚表示，前總統馬英九對投票結果表示欣慰，台灣民眾在關鍵時刻展現智慧，拒絕撕裂台灣社會、違反台灣利益的「抗中」路線，這是台灣最真實、最強大的民意，反對仇恨政治，希望兩岸和平。

    蕭旭岑表示，開票結果證明，賴清德總統與罷免方發動的「大罷免」，並不被多數民意接受，儘管罷免方不斷激烈攻擊希望台灣團結的聲音，甚至立法院民進黨團總召柯建銘都說出「不罷免就不是台灣人」這樣離譜的話，但沈默的多數台灣人，站出來拒絕了這些反智、霸凌的行徑。

    蕭旭岑指出，這次「大罷免大失敗」，重要原因也是「理性綠」的抬頭，例如親綠學者顏厥安等，當台灣人看到曹興誠、柯建銘、八囧、閩南狼變成「台灣價值」的代表，能夠不反感、不害怕嗎？他不相信民進黨內的進步力量，會接受讓這些面孔代表綠營。

    此外，蕭旭岑還建議賴清德總統要警惕，這一年多來，大家只看到賴清德被柯建銘「領導」，包括柯建銘可以任意否決賴清德提名的大法官人選，甚至主導「大罷免」，到底賴清德還是柯建銘是真正的最高領導人？他提醒賴清德，應該真正回頭接受多數民意，嘗試以國家元首高度，真正推動朝野合作，真正團結國人。

    大罷免即時開票專頁

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