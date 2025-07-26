首波大罷免告吹 林智群嘆：大家就低下頭一起承受吧......

首波大罷免全部宣告失敗，不少志工和挺罷民眾難掩失落情緒。（記者羅沛德攝）

2025/07/26 19:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免開票結果出爐，24件國民黨立委罷免案全部宣告失敗，重重打擊挺罷方士氣。律師林智群稍早在社群無奈表示，現在只能學著坦然去接受結果，「大家就低下頭一起承受……」

大罷免首批投票掛蛋，雖然8月23日還有7席藍委罷免案，但情況非常不樂觀。開票過程中，可以看到不少罷團志工和挺罷民眾難掩失落情緒，甚至有人痛哭，網上也有大批網友直言對台灣的未來感到空前的焦慮。

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林智群今晚在臉書發文表示，今天他去投票時，就跟友人說「投歸投，但別期待太高，因為這些選區都是國民黨本命區，不然他們去年初怎麼會選贏？」，果然結果出來令人難過，「對罷免團體而言，結果是失敗的，但民主就是自作自受，大家就低下頭一起承受接下來的立法院表現吧！」

網友紛紛留言，「決定後就各安天命」、「想到以後要看藍白那些囂張的嘴臉繼續惡搞台灣了......唉」、「真的太難受了」、「我最擔心的是罷團志工們，受到如此打擊，叫人如何是好」、「這就是民主社會，大家只能一起承受」、「多數人為了一萬塊賣掉自己的未來」、「悲哀......民主價值輸給現金10000」。

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