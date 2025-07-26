宣布反罷免成功 呂玉玲：民意盼社會祥和 不要仇恨對立

桃五選區立委呂玉玲稍早自行宣布反罷免成功。（呂玉玲服務處提供）

2025/07/26 18:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波「大罷免」24名藍委及新竹市長今天投開票，桃園市罷團拚「六區全罷」，桃五選區被罷免立委呂玉玲稍早自行宣布反罷免成功，她受訪說，「相信大家都有看到我的服務，大家是認同的」，從投票結果看來，民意希望社會祥和、友愛，不希望仇恨、對立。

今晚6點39分，呂玉玲平鎮服務處計票中心自行統計，同意票數5萬9829，不同意票數9萬7968。

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呂玉玲表示，非常感恩平鎮、龍潭鄉親支持，守護桃園，也守住呂玉玲，相信大家都有看到我的服務，大家是認同的，所以會一本初衷，繼續為地方服務打拚，「客家女兒繼續打拚，繼續做。」

呂玉玲也說，開票過程當然有點緊張，有這個結果，她為地方服務、爭取建設14年來，因為鄉親的認同，所以繼續得到支持。

對於這次多數罷團罷免未成功，呂玉玲表示，從今天罷免開票結果來看，所有民眾都希望有個安定和諧社會，民意顯示希望社會祥和、友愛，大家不希望有仇恨、對立。

呂玉玲指出，未來將繼續以民意為依歸，做福國利民政策，一起守護下一代，捍衛中華民國。

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