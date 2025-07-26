新北5藍委罷免案均失敗 蘇巧慧：在藍白優勢區發動罷免本就不易

北市5件藍委罷免案今（26）日舉行投票，均宣告失敗。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧受訪回應。（記者黃子暘攝）

2025/07/26 18:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市5件藍委罷免案今（26）日舉行投票，均宣告失敗。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧受訪表示，藍白毀憲亂政引發的公民運動，讓國民黨最近比較恢復正常一些，這就是公民力量覺醒後促使國會逐漸正常，在藍白優勢區發動罷免本就不易，但大家會持續努力前進。

蘇巧慧說，這場由藍白毀憲亂政所引起的公民行動，其實讓國民黨最近比較恢復了正常一點，亂刪預算解凍了，國防增強的預算不敢擋了，連過去不反共的立委也出來反共，這就是公民力量覺醒後帶來的壓力，促使國會漸漸正常，非常感謝全體台灣公民。

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「這些選區其實本來就是藍白的優勢區，所以要在這些藍白優勢區當中發動罷免，本來就不是容易的事情」，蘇巧慧指出，大家都非常盡力，但這不是結束，而是公民運動的起點，公民會持續前進，8月23日第二波罷免案將會持續加油。

蘇巧慧指出，罷免是公民團體在看到國會失控之後所自發的行動，一年半的運動，每次結果都出乎大家原先的預期，民進黨公職在這樣的公民行動中，真的只能作為之稱、陪伴的力量；相信大家對於台灣價值、台灣堅守民主法治的信仰，會更深刻的刻進骨子裏，「知道自己是少數，其實不是壞事」，知道要堅持什麼樣的價值更是最重要的事情，知道自己還有努力的空間，未來會繼續努力，「台灣的路，從來不平順」，一起努力攜手走過，才是在這塊土地上面生存的人應該要一起做的事，「畢竟我們每個人都愛著我們這個小小多山的國家」。

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