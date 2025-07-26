為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北5藍委罷免案均失敗 蘇巧慧：在藍白優勢區發動罷免本就不易

    北市5件藍委罷免案今（26）日舉行投票，均宣告失敗。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧受訪回應。（記者黃子暘攝）

    北市5件藍委罷免案今（26）日舉行投票，均宣告失敗。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧受訪回應。（記者黃子暘攝）

    2025/07/26 18:54

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市5件藍委罷免案今（26）日舉行投票，均宣告失敗。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧受訪表示，藍白毀憲亂政引發的公民運動，讓國民黨最近比較恢復正常一些，這就是公民力量覺醒後促使國會逐漸正常，在藍白優勢區發動罷免本就不易，但大家會持續努力前進。

    蘇巧慧說，這場由藍白毀憲亂政所引起的公民行動，其實讓國民黨最近比較恢復了正常一點，亂刪預算解凍了，國防增強的預算不敢擋了，連過去不反共的立委也出來反共，這就是公民力量覺醒後帶來的壓力，促使國會漸漸正常，非常感謝全體台灣公民。

    「這些選區其實本來就是藍白的優勢區，所以要在這些藍白優勢區當中發動罷免，本來就不是容易的事情」，蘇巧慧指出，大家都非常盡力，但這不是結束，而是公民運動的起點，公民會持續前進，8月23日第二波罷免案將會持續加油。

    蘇巧慧指出，罷免是公民團體在看到國會失控之後所自發的行動，一年半的運動，每次結果都出乎大家原先的預期，民進黨公職在這樣的公民行動中，真的只能作為之稱、陪伴的力量；相信大家對於台灣價值、台灣堅守民主法治的信仰，會更深刻的刻進骨子裏，「知道自己是少數，其實不是壞事」，知道要堅持什麼樣的價值更是最重要的事情，知道自己還有努力的空間，未來會繼續努力，「台灣的路，從來不平順」，一起努力攜手走過，才是在這塊土地上面生存的人應該要一起做的事，「畢竟我們每個人都愛著我們這個小小多山的國家」。

    大罷免即時開票專頁

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播