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    大罷免不如預期 林右昌：不能矮化為政黨勝負、民進黨有責任反思調整

    首波大罷免完成投票，民進黨祕書長林右昌晚間召開記者會。（記者王藝菘攝）

    首波大罷免完成投票，民進黨祕書長林右昌晚間召開記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/07/26 18:58

    〔記者陳昀／台北報導〕首波大罷免今天完成投票，開票至今仍以「不同意」票數領先。民進黨秘書長林右昌晚間召開記者會表示，這並非政黨對決，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，民進黨身為執政黨，有責任審慎反思社會的反應，儘速調整步伐，回應人民期待。

    林右昌指出，罷免投票是台灣民主史上史無前例的公民運動，不僅是憲法保障人民表達意見的重要方式，也是公民的基本權利，民進黨要感謝每一位今天走進投票所的民眾，無論選擇為何都已充分表達意見，這是台灣作為民主國家的精神與榮耀。

    林右昌表示，這場前所未見的公民行動是基於對國家的愛、對台灣的愛，是因為反共護台而起，代表民進黨向所有公民團體以及所有無私無我的志工表達最高敬意。

    林右昌說，各位的行動已經再次為台灣寫下歷史，這並非政黨對決的選舉，也不能被矮化、簡化為政黨之間的勝負，而是偉大公民力量的展現。

    林右昌指出，投票結果已經出來，我們虛心接受，所有政黨包括民進黨，我們都能從過程中得到冷靜、反思，以及重新出發的機會，民進黨身為執政黨，會繼續維護民主，捍衛主權，也有責任更審慎地反思此次社會的反應，儘速調整步伐，努力回應人民的期待。

    大罷免即時開票專頁

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