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    台中「過關」3藍委謝民眾支持 盼放下仇恨拚經濟

    國民黨台中市3位挺過罷免案的立委黃健豪（左二）、廖偉翔（中）、羅廷瑋（右二）在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」！（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市3位挺過罷免案的立委黃健豪（左二）、廖偉翔（中）、羅廷瑋（右二）在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」！（記者廖耀東攝）

    2025/07/26 19:06

    〔記者蘇孟娟、黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕首波大罷免投票結束，台中市第4、5、6選區3位國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，在確定罷免案未通過後，晚間約5點半現身國民黨台中市黨部一起向選民致謝，感謝民眾支持，3人也強調包容不同意見與聲音，明天是新的開始，盼放下仇恨，未來會持續努力為台中及台灣打拚。

    大罷免下午4點投票結束，黃健豪、廖偉翔及羅廷瑋陸續到市黨部關切開票結果，開票情況幾乎一面倒以不同意罷免票數高於同意罷免，下午約5點半，在確定大多數投開票所開完票，不同意票數遠大於同意票數後，3人在黨部主委顏文正陪同下一起現身接受民眾歡呼、恭喜。

    顏文正帶領3人鞠躬致意，顏文正說，感謝民眾支持罷免未成功，也呼籲投票結束，大家應放下對立好好過生活，重經濟發展、重民生，不再仇恨對立，也喊話同意罷免的民眾一起來為台中加油，大家化解對立立場；呼籲中央政府以後好好顧民生，不要搞政治活動讓大家對立。

    黃健豪、廖偉翔及羅廷瑋均表示，感謝民眾支持，這次也聽到民眾聲音，未來盼大家放下對立，重新團結愛台灣，拚經濟、重民生，拚更好的未來。

    大罷免即時開票專頁

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