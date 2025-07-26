罷免葉元之宣告失敗 莫莉：證明罷團確實是公民團體

「板橋大刪元」領銜人史書華、發言人莫莉對罷免失敗做出回應。（記者黃子暘攝）

2025/07/26 18:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市藍委葉元之罷免案今（26日）投票，新北市選委會統計不同意票大於同意票。發動罷免的「板橋大刪元」領銜人史書華、發言人莫莉表示，投票結果證明罷團確實是公民團體，對抗國民黨這個百年大黨大鯨魚，「傷心今天就好了」，還有8月23日的第2場戰役在等著。

莫莉說，透過民主過程，台灣人做了某種程度的選擇與表態，一定有罷團努力不足的地方，但仍尊重最後結果，也再次感受到小蝦米對抗百年大黨大鯨魚的困難，國民黨雖在連署上無法動員，但投票與連署是不一樣的，國民黨綿密的組織系統確實是推出票來了，結果也呈現，各團跟民進黨沒有任何關係，就是公民團體。

請繼續往下閱讀...

莫莉表示，雖然罷團付出許多努力，顯然努力還是不足，畢竟公民團體不是政黨，一定有無法讓資訊滲透到的地方，大家一定會很難過，但不要難過太久，仍要持續關心這塊土地，不能因此喪志，公民團體還要繼續努力宣傳823的第二波罷免，「我們傷心今天就好了」。

史書華指出，尊重公民選擇，也感謝所有志工團體與台灣人，台灣人真的要非常辛苦，在一次次公民運動中讓社會、民主慢慢進步，近十幾年從太陽花運動到青鳥行動、大罷免，上百萬人站出來，希望大家不要氣餒，「我們都還是勇敢的台灣人」；盼這次面臨民意考驗的藍委仍要了解，許多人投下同意罷免，都是在告訴他們，過去一年多的行為是需要警惕、檢討、反省的，也盼藍委在接下來的任期中拿出真心、謙卑態度，勿為所欲為，尊重選民。

莫莉也說，同意罷免的數字絕對是有意義的，也盼國民黨看見這些民意的呈現。

大罷免即時開票專頁

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法