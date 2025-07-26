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    文山退葆發起人：當台灣人本來就是辛苦人 不氣餒

    罷團文山退葆發起人林啟群透過文山退葆社群媒體發布貼文，表示雖未跨過門檻，但一點也不氣餒。（記者蔡愷恆攝）

    罷團文山退葆發起人林啟群透過文山退葆社群媒體發布貼文，表示雖未跨過門檻，但一點也不氣餒。（記者蔡愷恆攝）

    2025/07/26 18:43

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕今（26）罷免國民黨立委賴士葆案，因同意罷免人數不達25%門檻，且不同意票數大於同意，因此罷免不通過。罷團文山退葆發起人林啟群透過文山退葆社群媒體發布貼文，表示雖未跨過門檻，但一點也不氣餒。他受訪也強調，本身就是民防團體出身，會持續在文山南中正深耕。此外，他提到，當台灣人本來就是辛苦人，不氣餒。

    文山退葆的貼文寫道：「這場罷免雖未跨過門檻，但我們一點也不氣餒。因為在這段路上，我們看見了無數公民站出來，關心這塊土地，為自己相信的價值發聲。這正是民主最美的樣子，即使結果未如預期，參與本身就是改變的開始。我們已經種下種子，它會在未來發芽。」

    他們也強調，未來仍會持續關心、持續參與文山南中正的發展，因為相信，台灣會因為每一位願意前行的人，而更好。同時也感謝每一位參與罷免行動的選民與志工的勇氣與堅持。

    文山退葆最後說，未來，我們會繼續守護這份力量，期待一個更負責任、更有溫度的政治文化，讓台灣可以走向更健全的民主道路。

    衷心期盼，台灣有一天可以被全世界當作一個真正獨立、自由、自信的國家來對待。

    文山退葆將會持續協助其他罷團，支援823的罷免行動。

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