李彥秀撐過罷免 「除銹特攻隊」：希望大家的心聲可以被她聽到

罷團「除銹特攻隊」發言人Jackson說，希望李彥秀重新好好思考，她到底過去連署的種種法案，有沒有通過的必要性？（記者孫唯容攝）

2025/07/26 18:52

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市第四選區立委李彥秀罷免案一開票，不同意罷免就領先同意票，李彥秀已發聲明感謝選民，將一本初衷，繼續守護港湖，守護台北。罷團「除銹特攻隊」發言人Jackson則說，希望領台灣人薪水的立委們，應去做幫助台灣人的事，希望李彥秀重新好好思考，她到底過去連署的種種法案，有沒有通過的必要性？希望這次大家的心聲可以被李彥秀委員聽到。

面對大罷免開票結果，Jackson說，先感謝港湖區，從過去第二階段以來的4萬5183位簽連署的居民們，還有投下同意罷免的居民們，大家能看到李彥秀過去在立法院做的事情，是非常多人都無法容忍跟接受的，非常感謝大家一起站出來投票，告訴這些立委 我們的心聲，我們不允許這些親共的立委，或是破壞憲政體制的立委，在立院做這些事情。

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Jackson說，這次的投票率不像過去立委選舉那麼高，在這樣的情況下，還有7萬8560名民眾願意站出來投下同意票，大家想表達的心聲是很明確的，「這些立委不可以親共，做出破壞憲政體制的事情。」

Jackson指出，根據這次選舉結果，可以看到國民黨有把過去的組織票所催出來，他還是要告訴李彥秀立委，罷團在罷免的理由書說得非常清楚，為何來罷免她，但是李彥秀立委在過去這段時間，並沒有針對這部分做出具體的回應，「當然很遺憾有一些選民接受這樣的選擇，當然這是民主社會，大家一起做出這樣的選擇，未來大家要一起面對這件事。」

被問到現在是否有話想告訴李彥秀？Jackson說，大家站出來不管是參與罷免，還是投票，大家想表達的訴求都非常簡單，希望這些台灣的立委，「既然你領的是台灣人的薪水，那你應該要去做幫助台灣人的事」，所以包含李彥秀過去所連署的種種法案，他們都非常懇切地希望李彥秀委員可以重新好好思考，到底這些法案有沒有通過的必要性，包含讓台灣進入內戰的關係，讓健保虧損繼續擴大，或是把巴氏量表拿掉等等，這些都是李彥秀主提案，或是連署的提案，希望這次大家的心聲可以被李彥秀委員聽到。

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