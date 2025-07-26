年初險勝蘇治芬非運氣！雲林丁學忠基層雄厚 罷免未過關

雲林罷團宣布丁學忠罷免案未通過。（記者李文德攝）

2025/07/26 18:51

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠罷免案今（26）日下午4點開票，隨著321個開票所逐一回報，丁學忠以強大基層實力，開票後不同意票大幅領先同意票，加上25%選舉人門檻未達成，稍早公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」自行宣布「丁學忠罷免案未通過」。

丁學忠罷免案選舉區有11鄉鎮，選舉人數有27萬1663人，共設有321個投開票所，依《公職人員選舉罷免法》規定，投票結果同意罷免票數須達選舉區選舉人數總4分之1（25%）以上，罷免丁學忠至少要有6萬7916票同意票。

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根據統計，雲林海線11鄉鎮平均投票率為49.87％，估算前往投票民眾約13萬5470人，最高投票率鄉鎮為虎尾鎮56.44％，其次北港53.67%。

隨著開票結果陸續出爐，原同意票略為領先不同意票，但半數投票所開票後，反罷的不同意票漸漸逆轉，甚至大幅領先同意票，罷團虎尾總部氣氛低迷。

雲林罷團：希望丁學忠重整腳步 別忽略不支持的聲音

罷團發言人露西歸多次語帶哽咽地說，在看到票數過程中，一直反省「是不是哪裡做得不夠好、不夠多」，無法將理念讓更多人知道。但還是感謝不同聲音珍惜民主平台，透過機會表達意見。

露西歸強調，對於這塊土地感情不會停止，會重新重整腳步，用不同方式去表達關心，感謝這一路走來的夥伴，希望大家別灰心，更感謝這段時間努力出來連署的鄉親，因為他們花費更多勇氣，站出來要連署、表態，鄭重感謝他們。

露西歸說，希望丁委員可看見還是有5萬多民眾是不太認同他的表現；希望他有所調整，更希望國民黨立委，在國會中能夠重新整頓腳步，別忽略了不支持的聲音。

罷團虎尾總部開票情形。（記者李文德攝）

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