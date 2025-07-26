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    大罷免大失敗...... 趙少康嗆聲：賴清德應負政治責任下台！

    國民黨戰鬥藍發起人趙少康。（記者方賓照攝）

    國民黨戰鬥藍發起人趙少康。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 18:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免開票結果相繼出爐，沒有一件過關，重創挺罷方士氣。前中廣董事長、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康稍早PO文嗆聲：「賴清德如果還知道一點廉恥，實在應該負起政治責任，辭職下台也只是剛好而已！」

    趙少康傍晚在臉書發文，「大罷免大失敗！賴清德下台！卓榮泰總辭！有史以來全世界第一次的無差別全面大罷免，賴清德及民進黨不但全面潰敗，更已經在我國的選舉史上留下最醜陋、最不堪的一頁。反惡罷的成功證明了『公道自在人心』，台灣的社會還是很有正義感的，也告訴賴清德及民進黨『多行不義必自斃』，自己挖坑給自己跳，天下竟然有這麼蠢的人、這麼荒唐的執政黨。」

    「民進黨必須要虛心、誠心的與在野黨溝通、協商，民主制度就是在追求最大的可能，民主精神就是要容忍異見盡量妥協。賴清德、民進黨、側翼、青鳥不要再用抹紅打擊在野黨了，相信的人越來越少，請你們用治國能力與改革成果來說服選民，否則2028就是換人換黨執政的時候。」

    趙少康接著說：「賴清德發動的大罷免勞師動眾、勞民傷財，震驚國際，大罷免大失敗，賴清德如果還知道一點廉恥，實在應該負起政治責任，辭職下台也只是剛好而已。卓榮泰表現荒腔走板，也應該立刻提出內閣總辭，不要再誤國誤民！大罷免大失敗是一面照妖鏡，照出讓我感到最不堪的三人：賴清德、柯建銘、曹興誠！」

    最後他表示，「國民黨也不要自滿，要更努力，要知道這次藍白合是相當關鍵的，未來更要堅定『反共反台獨』的立場，以台灣的利益為最高的利益！」

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