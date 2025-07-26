大罷免不如預期 曹興誠：藍營動員、中共滲透

曹興誠喊話，相信台灣總有一天會擺脫中共這個不講天理，不顧公道政權的糾纏。（資料照）

2025/07/26 18:32

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免今日投票結束，開票迄今反罷免票數持續領先。聯電創辦人曹興誠今日出席「反共護台志工聯盟開票之夜」活動中喊話，我們相信，台灣因為有我們，總有一天，會擺脫中共這個不講天理，不顧公道政權的糾纏，讓台灣永遠成為自由之地，勇者之鄉。

曹興誠指出，這次罷免，結果不如他們預期，一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於大家的想像；另外一個原因，是他們在藍大於綠的選區攻堅，所以當投票率高的情況下，志工的力量拼不過藍營基本盤的動員。

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「我們這次將罷免以31比零的成績推進到二階，已經創造了令所有人震驚的奇蹟。」曹興誠表示，值得欣慰的是，志工們在整個過程中，嚴格守法、守序，平和、理性，ㄧ直散發著愛國愛鄉的正面能量；給台灣社會帶來了溫暖和力量。

曹興誠感嘆地說，相反的，對手用盡了仇恨動員的手法，對罷團誹謗、造謠、侮辱、威脅，甚至施加暴力和誣告，令人遺憾。這次罷免雖然沒有成功，但他們已經向藍白立委送出了強烈的訊號。「我們絕不同意他們以毀滅程序正義的方式，以多數暴力通過粗糙的法律。這樣台灣的法治會被迅速摧毀，國家很快會陷入混亂。」

「我們志工，這次罷免的動機，是維護天理和公道。」曹興誠說明，天理，就是聯合國制定的世界人權憲章，即政府權力應該來自人民的授權，政府的職責是保障人民的生命財產自由不受侵犯；人權憲章也主張，主權在民，民族自決，因此台灣主權只屬於台灣人民，中共統一的圖謀，是對台灣的侵略。

曹興誠表示，任何政府公務人員，包括所有立委，其主要職責，就是維護上述的天理，不盡心盡力維護天理，就是違反公道，就沒有資格出任台灣的公職。「維護天理公道，是我們做人的基本價值。這是我們應該終生努力的目標，沒有成敗可言。」

「今天罷免未成，我們不必氣餒。只要堅持天理公道，我們做人，已經成功！」曹興誠認為，痛苦的人沒有悲觀的權利，承受痛苦打擊是台灣人的宿命，但不怕打擊，勇敢向上則是我們的使命，我們今天雖然暫時失敗了，但是我們的努力，讓我們顯得高貴堅強。

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