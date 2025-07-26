罷免不通過 傅崐萁：呼籲賴清德趕快跟朝野開誠布公

傅崐萁呼籲賴清德跟朝野開誠布公，沒有私心坐下來談。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 18:29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁罷免案投票率60.1％，傅陣營統計，「不同意罷免」領先「同意罷免」超過6萬5千票，支持群眾振臂歡呼。傅崐萁說，呼籲總統賴清德趕快跟朝野開誠布公，沒有私心坐下來談。

傅崐萁說，總統賴清德在這一年半中，想做的事都做了，也都做完了，結果台灣人民已經做了決定，在台灣現在面對全世界的經濟壓力下，兩岸搞到水火不容，對2300萬人何其不公平？希望賴清德趕快跟朝野開誠布公，沒有私心的坐下來談，怎麼樣才能讓台灣在世界動盪中，穩定的走下去。

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傅崐萁說，為了台灣人民的福祉，我們該怎麼做？國家的方向是什麼？元首的格局是什麼？我們要團結所有人，不論你的政治、信仰為何？此時此刻必須團結，再次感謝所有花蓮鄉親，給他更多時間完成家鄉所有百姓殷殷期盼的重大建設。

他說，也讓偏鄉地方，能夠真實把憲法地方自治全面落實，更讓賴清德擔任市長時，再三呼籲要修正的財劃法，「我做到也完成了」，國民黨團結一心，終於修正財劃法，讓偏鄉不再寂寞孤獨無助，有足夠資源將台灣真正成為一個大家庭共同生活圈。

傅崐萁說，感謝黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等人，一起帶領大家走過這趟艱辛路程，撐過政治的考驗，讓24席國民黨立委能夠走出一個坦途，也謝謝所有人民神聖的每一票，民意代表都能好好依憲法完成他們的任期。

花蓮縣選舉委員會說，罷免案花蓮縣開票結果，同意票比率為42.85％，票數4萬8969票；不同意票比率為57.15％，票數6萬5300票，投票結果為不通過。全縣13鄉鎮市投票率最高為吉安鄉的62.01％、其次為花蓮市的61.29％，最低的是卓溪鄉的41.45％。

中選會將在8月1日前審定罷免投票結果。8月1日公告審定為罷免通過者，將於當天依法解職，不能再擔任立委、行使立委職權。因罷免傅崐萁未通過，剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案，相當於得到「無敵星星」。

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