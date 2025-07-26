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    新竹雙罷》藍委鄭正鈐自行宣布：罷免未過關 藍白合打倒柯建銘

    國民黨立委鄭正鈐（中）自行宣佈罷免案不通過，感謝市民用不同意票守護台灣的民主。（記者洪美秀攝）

    國民黨立委鄭正鈐（中）自行宣佈罷免案不通過，感謝市民用不同意票守護台灣的民主。（記者洪美秀攝）

    2025/07/26 18:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）今天投票開票後，高虹安與鄭正鈐的不同意票一路領先，國民黨立委鄭正鈐也在傍晚近6點自行宣佈罷免未通過。他說，這次大罷免投票結果成功展現藍白合作的團結，一起成功對抗長期在竹市呼風喚雨，卻未照顧地方財政需求的民進黨立院黨團總召柯建銘，跟柯說不。

    鄭正鈐說，因為民眾的勇敢與堅持，成功守住台灣民主，守住社會正義價值，更守住竹市未來發展。他感謝藍營各黨公職，每天早上7點多就站路口、上街掃街，昨天上午他還在立院甲動，國民黨新竹市黨部主委李縉穎則與議員及黨員冒雨掃街，他點滴在心頭。

    鄭正鈐說，今天的結果展現出藍營團結，也看到所謂罷團就是柯建銘陣營，因綠營去年推出參選立委的候選人不認輸 想打延長賽，才推動罷免，且過程中對他抹黑、造謠、抹紅，完全沒有底線且鋪天蓋地，但民眾很清楚跟民進黨與柯建銘說不，接下來他會持續請聽民意踏實問政，與市府與議會一起配合，替竹市爭取最大資源。

    今天是罷免投票日，新竹市立委鄭正鈐面臨罷免戰，新竹市立委投票人數35萬7063人，罷免案通過門檻需8萬9266張同意票；今天開票結果出爐，鄭正鈐5點50分自行宣布，罷免案未通過。

    大罷免即時開票專頁

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