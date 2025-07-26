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    達標25％仍未通過 罷團志工含淚高喊「監督王鴻薇」

    罷團「山除薇害」志工們雖難掩失落，仍團結一起向彼此以及其他選民們道謝。（記者方賓照攝）

    罷團「山除薇害」志工們雖難掩失落，仍團結一起向彼此以及其他選民們道謝。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 18:49

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免今（26日）投票，罷免藍委王鴻薇票數雖超過25%門檻6萬8578票，但因少於不同意罷免票數而失敗；王鴻薇5點40分也宣布罷免不通過。罷團「山除薇害」志工們雖難掩失落哭泣，仍團結一起向彼此以及其他選民們道謝，並高喊要繼續「監督王鴻薇」。

    陸戰隊隊長卡羅說，這次公民團體基本上能做的都做了，但在突破同溫層還須努力，此外也有點小看國民黨百年政黨組織，尤其又在藍大於綠的選區，之後還有8月23日的戰役，要持續關心國會、憲政制度。

    發言人阿美表示，不認為這次罷免失敗，在連署過程中，許多有國民黨證、或是去年投票給王鴻薇的人都站了出來，這些覺醒的國民黨員很重要，相信未來還有機會繼續一起突破同溫層；也呼籲，有情緒就宣洩，盼能保持對社會關注，「因為民主奮鬥本來就不只有這一年要努力」，相信這次民主活動，也如11年前太陽花一樣，培養很多民主幼苗未來一起並肩。

    罷免案領銜人陳柏宏指出，對於民主制度尊重，我們打了一場美好的仗，還是要向所有支持、不支持罷免的人呼籲，我們不是敵人，我們仍然是隊友，要彼此扶持努力，這絕對是民主最珍貴的地方；也請王鴻薇看清楚，這8.1萬同意罷免票，代表選區的不信任，絕非執政黨所動員。

    大罷免即時開票專頁

    罷團也圍成圈，向在場參與的中山、北松山民眾深深一鞠躬表達感謝；最後，罷團仍高喊一路以來的口號「山除薇害」，只不過這次接在後面的不是原來的「罷免王鴻薇」，而是「監督王鴻薇」。阿美也笑說，有個好消息是，這群感情很好的罷團夥伴們，群組可以不用解散。

    罷團圍成圈，向在場參與的中山、北松山民眾深深一鞠躬表達感謝。（記者方賓照攝）

    罷團圍成圈，向在場參與的中山、北松山民眾深深一鞠躬表達感謝。（記者方賓照攝）

    大罷免今（26日）投票，罷免藍委王鴻薇票數雖超過25%門檻6萬8578票，但因少於不同意罷免票數而失敗。（記者方賓照攝））

    大罷免今（26日）投票，罷免藍委王鴻薇票數雖超過25%門檻6萬8578票，但因少於不同意罷免票數而失敗。（記者方賓照攝））

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