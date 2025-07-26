大罷免首輪開票 24件國民黨立委罷免案全部不通過

首波大罷免相繼宣告失敗。（資料照）

2025/07/26 18:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免開票中，但打從一開始不同意罷免就領先同意罷免，且差距隨著開票進行越拉越大，重創挺罷方士氣。目前已有13件罷免案當事人或罷團自行宣布罷免失敗。

目前已自行宣布罷免案否決的國民黨立委有台北市第三選區王鴻薇、第四選區李彥秀、第七選區徐巧芯、第八選區賴士葆、新北市第一選區洪孟楷、第八選區張智倫、第九選區林德福、第十二選區廖先翔、基隆林沛祥、桃園市第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉、第三選區魯明哲、第四選區萬美玲、第五選區呂玉玲、第六選區邱若華、新竹鄭正鈐、台中第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁；而罷免北市第六選區羅智強、新北第七選區葉元之和台東立委黃建賓的罷團也自行宣告罷免失敗。

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立院共有31席國民黨立委面臨罷免危機，今天有24件投開票，剩餘7席將會在8月23日舉行投票，包括新北第十一選區羅明才、台中第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣、新竹第二選區林思銘、南投第一選區馬文君、第二選區游顥。依選罷法規定，被罷免人4年內不得於同一選區擔任同一公職的候選人。罷免案若遭否決，則在該被罷免人之任期內，將不得對其再提出罷免。

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