大罷免失敗 吳宗憲促賴清德辭黨魁、卓榮泰辭院長、柯建銘辭總召

國民黨立委吳宗憲今表示，他當初就已說過，大罷免失敗，賴清德應該辭去民進黨主席，回去當全民總統。（資料照）

2025/07/26 18:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免開票作業正在進行中，目前24位國民黨立委不同意票皆大於同意票。對此，國民黨立委吳宗憲表示，他當初就已說過，大罷免失敗，賴清德應該辭去民進黨主席，回去當全民總統；行政院長卓榮泰也應該為造謠預算下台，以及當初喊出大罷免的民進黨團總召柯建銘，「請三位政治人物為此次大罷免大失敗負責，才能促使台灣內部和解、共生」。

吳宗憲表示，只要大罷免並沒有造成國會民進黨席次過半，就請賴清德辭黨主席，「因為你對台灣的傷害太重了」。 吳宗憲也說，卓榮泰也要辭行政院長，卓為了搞罷免，叫大家不要送解凍案，讓部會首長到處就預算部分造謠，這個對社會傷害這麼重為什麼不用辭？「他們全部都要辭啊！」

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吳宗憲說，第一，我們從來不會要求賴總統要辭總統，這本來就不切實際，但是他應該辭黨主席，因為他拿黨主席的身分出來搞罷免，希望他回去當他的全民總統，不要來參與政治鬥爭，這不應該；第二，在預算的部分，卓榮泰放任他的部會首長到處造謠，解凍案不送來立院，後來被爆料之後才送，卓榮泰根本不適合擔任行政院長，這段時間卓讓部會首長一直下鄉講罷免，社會的成本付出太大，請他下台。

吳宗憲表示，第三，大罷免讓台灣的國際形象很扣分，因為全世界沒有人玩無差別的大罷免，這個是反民主制度，等於讓台灣被世界嘲笑。

吳宗憲表示，柯建銘總召也應辭去立委一職，請三位政治人物為此次大罷免大失敗負責，才能促使台灣內部和解、共生，台灣的民主方能往下掀開新的篇章，「這些人對國家傷害太重」。總統可以扮演好團結角色、新的行政團隊可以聆聽百姓聲音、未來的黨團朝野協商可以良性溝通。

吳宗憲說，目前對外事務有兩岸的問題還有對美關稅，結果賴政府都不管，都在搞大罷免，那怎麼不用下台？把台灣灣搞得這麼的對立，「這些混蛋一定要下台」。

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