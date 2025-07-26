自行宣布反罷免成功 涂權吉：相信人民對大罷免真的是不支持

桃二選區藍委涂權吉傍晚5點半已放鞭炮慶祝，自行宣布反罷免成功。（記者黃政嘉攝）

2025/07/26 18:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波「大罷免」24名藍委及新竹市長今天投開票，桃園市罷團拚「六區全罷」，桃二選區被罷免立委涂權吉的楊梅計票處，傍晚5點半已放鞭炮慶祝，自行宣布反罷免成功。涂權吉說，相信人民對大罷免真的是不支持，也希望大罷免落幕後，朝野能協商，讓政局更穩定。

下午5點半，計票4萬5088同意罷免票，6萬8302不同意罷免票。涂權吉說，大部分投票所票數已開完，大致底定，大罷免大成功，感謝鄉親選民對權吉一年多肯定及團隊支持，最主要這次也是執政黨政府很重要警訊，因為跑地方基層，已深切感受到民眾對於政府發動大罷免其實非常反感，也不支持。

請繼續往下閱讀...

涂權吉說到，很多綠營支持者甚至明確告訴他，雖然上次沒投票給他，但是也不會去罷免他，民主政治一任4年，做得好下次連任，做不好4年之後有機制可以換掉，所以發動大罷免，對國家政府及人民，可說是勞民傷財，「所以我相信人民對大罷免真的是不支持，還是要讓政府了解及檢討怎樣去朝野協商，生活安定。」

涂權吉也說，尤其現在面臨美國對等關稅問題，如何讓產業升級轉型，怎樣讓經濟繁榮、經濟生活安定，才是現在最重要的一件事，除了感謝支持者肯定外，罷團有提的意見部分，好的意見也會誠心檢討、審慎評估在立院如何去做的方向，值得深切討論，最主要也希望大罷免落幕後，朝野能協商，讓政局能夠更穩定。

涂權吉表示，這次自己一直被列為罷免選舉最被可能罷免的目標，但這段時間經營下來，從這次罷免投票來看，「相信只要努力認真做，我們的民眾還是會給予肯定。」

大罷免即時開票專頁

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法