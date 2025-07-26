傅崐萁、丁學忠、黃建賓、林沛祥挺過大罷免 花蓮縣投票率逾6成

花蓮縣國民黨立委傅崐萁（左）挺過罷免案，傍晚滿臉笑容與太太、花蓮縣長徐榛蔚（左）牽著手現身向支持者揮手致意。（記者王峻祺攝）

2025/07/26 18:46

首次上稿18:22

更新時間18:46（增加基隆市投票結果）

〔記者李文馨／台北報導〕24位國民黨立委、1位縣市首長罷免案開票結果陸續出爐，根據中選會結果顯示，截至下午6時，基隆市、雲林縣、花蓮縣、台東縣投開票所已完成開票，立委林沛祥、丁學忠、傅崐萁、黃建賓皆罷免失敗，依規定，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免案，相當於得到「無敵星星」。

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依「公職選罷法」規定，罷免成功需符合「有效同意票數多於不同意票數」，以及「同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」。

根據中選會投開票結果，目前共有4縣市完成投開票，基隆市林沛祥案投票率53.38%，同意罷免6萬5143人、不同意罷免9萬6254人；雲林縣丁學忠案投票率49.87%，同意罷免5萬7331人、不同意罷免7萬7164人，；花蓮縣傅崐萁投票率60.10%，同意票4萬8969人、不同意票6萬5300人，；台東縣黃建賓案投票率49.62%，同意票2萬1199人、不同意3萬4813人。

今天進行的罷免案包含台北市立委李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，以及停職中的新竹市長高虹安。

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