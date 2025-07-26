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    罷免廖偉翔同意票不如預期 志工難過落淚

    罷免廖偉翔志工上台落淚，現場氣氛低迷。（記者陳建志攝）

    罷免廖偉翔志工上台落淚，現場氣氛低迷。（記者陳建志攝）

    2025/07/26 18:22

    〔記者陳建志／台中報導〕罷免投票持續開票，中4廖偉翔不同意罷免票數領先同意罷免，聚集在「廢翔行動」開票現場的民眾氣氛低迷，前市議員張耀中上台哽咽地說，「大人對不起大家」，志工上台分享心情也難過落淚，希望大家不要灰心、沮喪，民主這條路仍會繼續努力下去。

    全國同意罷免票數幾乎都輸給不同意罷免，中4「廢翔行動」開票現場民眾氣氛低迷，前台中市議員張耀中到場向民眾致意，「對於這個結果很無法理解」，看大家這1年來這麼努力，卻是這樣的結果，「大人對不起大家」，一度難過哽咽。他鼓勵大家一定要繼續努力，認真思考2026年、2028年要怎麼保台灣。

    一位民眾上台說，看到前幾天的罷團氣勢真的覺得很有機會，沒想到結果是這樣，不過羅馬不是1天造成的，希望大家給自己大大的掌聲，不需要氣餒。

    今天參與監票的一名志工說，心疼志工都奮戰到最後一刻，希望大家不要灰心、沮喪，民主這條路仍會繼續努力下去；擔任志工的舞蹈老師分享，參與二階連署看到大家很辛苦才加入志工，雖然結果不如預期，但會繼續努力。

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    中4罷免廖偉翔同意票不如預期，現場氣氛低迷。（記者陳建志攝）

    中4罷免廖偉翔同意票不如預期，現場氣氛低迷。（記者陳建志攝）

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