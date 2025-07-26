丁學忠罷免案未過 張嘉郡籲朝野團結為國家、人民打拚

國民黨立委丁學忠罷免案未過，立委張嘉郡（右）籲執政黨回歸民生少政爭。（張嘉郡國會辦公室提供）

2025/07/26 18:21

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨雲林縣立委丁學忠罷免案未通過，國民黨立委張嘉郡表示，感謝雲林鄉親的肯定，不僅守護認真做事的丁學忠，也穩固台灣的民主制度，沒讓罷免制度成為清算鬥爭在野黨的工具。希望執政黨能把重心放在施政、放在人民，「重民生、少政治」，並呼籲朝野能盡快團結，一起為國家為人民打拚，對外面對關稅戰的衝擊，對內面對颱風季到來，「面對基層人民的殷殷企盼，我們沒有喘息的空間。」

張嘉郡表示，這一路以來，要感謝所有支持反罷免的雲林鄉親，感謝有你們的支持，讓這個傷害台灣民主的惡罷行動沒有得逞，不僅守護認真做事的丁學忠，也穩固台灣的民主制度，不讓罷免制度成為清算鬥爭在野黨的工具。

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張嘉郡表示，台灣的民主是華人社會的驕傲，選舉是民主政治的一環，罷免當然也是，選舉是要選賢與能，罷免則是要去蕪存菁，但她反對把罷免制度惡意操作成政治鬥爭的工具。

張嘉郡表示，面對罷免，她與丁學忠始終問心無愧、坦然面對，面對批評，也絕對虛心接受，思考如何做更好，罷免已經結束，不管是支持還是反對，她和丁學忠都十分感謝，未來會繼續努力，一分一秒都不鬆懈，帶著支持的力量繼續打拚，記著反對的批評繼續改進。

張嘉郡呼籲，新政府上台已經一年多，朝野持續對立、社會持續撕裂，這絕非國家之福，隨著罷免的落幕，她希望朝野能盡快團結，一起為國家為人民打拚。

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