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    王鴻薇宣布罷免不通過 呼籲融合、消弭對立

    國民黨立委王鴻薇今天傍晚在罷免投票結果大致底定後，抵達國民黨台北市黨部，她在受訪時自行宣布勝選，罷免不通過。（記者方賓照攝）

    國民黨立委王鴻薇今天傍晚在罷免投票結果大致底定後，抵達國民黨台北市黨部，她在受訪時自行宣布勝選，罷免不通過。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 18:17

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今（26）天傍晚在罷免投票結果大致底定後，抵達國民黨台北市黨部，她在受訪時自行宣布勝選，罷免不通過，感謝選民願意再給一次機會，願意信任她，她會繼續加倍的努力來回報；同時也說這是一個起點，希望執政者有高度能夠體會台灣人民的智慧、台灣人民的選擇，國家不要再內耗，不要在自己人內去找敵人，需要融合、消弭對立，一起去解決內外的問題。

    王鴻薇自行宣布勝選，同時感謝後援會、里長、志工跟台北市長蔣萬安等人的支持；也提到她致電台北市黨部主委黃呂錦茹的先生致意，表示惋惜無法跟黃呂錦茹一起分享今天的勝利，說及此語帶哽咽，台下的民眾大喊加油。她說，沒有讓黃呂錦茹失望，希望黃呂錦茹能早日回來跟他們一起繼續攜手打拚。

    她最後提到，第一波被罷免的立委應該都可以順利過關、全壘打，大家當然非常的開心，因為本來就希望一個都不能少。她剛知道第一波都可以通過難關時，都快哭了，這代表責任重大，這一年多來台灣的社會非常非常的紛亂、內耗、對立、國家空轉，這也是一個起點，希望執政者有高度，能夠體會台灣人民的智慧、台灣人民的選擇，相信台灣的人民、民主，國家不要再內耗，不要在自己人內去找敵人，台灣需要融合、消彌對立，一起去面對解決內外的問題。

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