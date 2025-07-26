台東挫賓坦承失敗 領銜人洪銓政：人民相信謠言 須承受後果

台東挫賓領銜人洪銓政（左）及副領銜人陳家彬宣布挫賓失敗。（記者黃明堂攝）

2025/07/26 18:13

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部領銜人洪銓政今天傍晚5點半坦承罷免黃建賓失敗，他說，趙少康散布美國對台灣關稅32%的謠言，及藍白聯手在立院通過普發現金一萬元，對罷免行動是重傷，但民主就是要接受人民投票結果，他尊重人民意願，但也要提醒民眾，相信謠言就要承受後果。

台東挫賓總部在今天投票過程，原本對罷免還有信心，但從下午4點開始計票，第一筆傳入的數字就是同意票，且一路落後，差距愈來愈大，傍晚5點半即未計票，領銜人會同副領銜人宣布失敗。

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洪銓政說，這是人民的意願，他必須接受，但更憂心，田為藍白陣營否決大法官提名，癱瘓憲法法庭，又在選前急著普發現金一萬元，這根本是違反憲法，因為立法院不得自己提出增加預算的法案，這次罷免失敗，行政院提覆議也一定失敗，國家行政權被剝奪的相當嚴重，將來台灣要面臨什麼結果，人民都得承受。

洪銓政說，這次的不同意票比黃建賓當選立委的票數多很多，藍綠板塊的轉移確實可能受到輿論的影響，但他相信政府可以突破逆境，再轉回來。

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