罷免結果不理想 鄭運鵬：社會運動已成功 不該簡化為台灣選擇親中

前立委鄭運鵬。（資料照）

2025/07/26 18:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波罷免投票開票中，目前多數選區的不同意票暫時領先，引發罷免支持者間的焦慮與失落。對此，前立委鄭運鵬在社群平台發文表示，儘管罷免案在程序上可能未達成目標，但這次社會運動已展現出民意力量，並提到不論結果如何，都不該簡化為台灣選擇親中。

鄭運鵬稍早在「Threads」發文表示，以罷免來看是失敗的，但以社會運動來說是成功的。罷免的門檻非常高，中國國民黨被逼到必須自己修法，讓他們過去使用抄名冊的方式必須完全被司法檢驗，這種爛招已經破功失效；反過來看，這次的罷團朋友已經證明國家利益可以突破連署的信任障礙，以後隨時可以展現制衡的民意力量。

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鄭運鵬指出，這次的投票結果，不管各方心情如何，都不需要解釋成台灣選擇親中，「我認為以用罷免來打破大選的制衡選擇，目前的台灣社會還是有一定的選擇壓力，這也形成了和投票前氣勢上的觀察可能是相反的。單一罷免可能無傷板塊大局，全面罷免就會引起憂慮。」

鄭運鵬強調，罷團領袖承擔了過程所有的辛苦，民進黨從現在開始要更堅強承擔執政的責任，讓罷團朋友即使短期氣餒，也願意繼續支持國家，更要讓他們覺得繼續背負這個責任是光榮的。謝謝妳（你）們。

貼文曝光後短時間內已破萬讚，網友紛紛留言表示「桃園能二階all pass已經很意外了，能站上表決台我真的想都沒想過」、「為什麼會這樣？我真的不想當中國人，我是台灣人」、「謝謝所有罷團，謝謝所有為這次罷免努力過的人！別忘記還有8/23，明天開始我們還是勇敢的台灣人，有任何需要我們的時候依然要站出來！」、「但對於這個結果給國際社會看的，並不會認為台灣不選擇親中，尤其在現在國際轉向抗中的情況下，這個結果釋出的訊號絕對是不好的」。

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