罷免丁學忠不同意票遙遙領先 總部低調自喊未通過

立委丁學忠到投票所投票後受訪神情輕鬆說自己3年選3次。。（記者黃淑莉攝）

2025/07/26 18:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一選區立委丁學忠罷免案今（26）日投票下午4點截止，投票率約48％，丁學忠在虎尾反罷免總部旁天后宮設置開票中心，下午5點50分左右，開票完成逾9成，不同意罷免票已領先同意票約2萬票，總部低調證實罷免未通過。丁學忠預計6點到開票中心。

丁學忠陣營的開票中心下午4點左右陸續湧入支持者，4點20分左右志工開台從各投票所回報開票結果，聽到不同意罷免票高於同意票，現場響起歡呼聲及掌聲。

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5點半左右，總部計票中心統計，開票逾9成，不同意罷免票數領先同意票約2萬票，反罷免總部低調證實罷免案未通過。總部指出，開票結果，只有水林、北港同意罷免多於不同意罷免，其他麥寮、台西、四湖、元長、東勢、褒忠、土庫、口湖及虎尾都是不同意罷免比同意罷免高出許多，尤其虎尾多了8000多票。

罷免案最終開票結果以中央選舉委員會公告為準。

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丁學忠位在虎尾天后宮開票中心湧入許多支持者，關心開票狀況。（記者黃淑莉攝）

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