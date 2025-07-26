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    大罷免結果難過！林濁水感謝罷團志工 給民進黨戰友「一句忠告」

    前立委林濁水。（資料照）

    前立委林濁水。（資料照）

    2025/07/26 18:11

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第一波罷免國民黨立委今（26）日投票，開票至今，全國各地反罷免票數者領先罷免票數。前立委林濁水發文說，身為民進黨的老黨員，他向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意，還要深深一鞠躬。他也給老戰友民進黨一句忠告，「捨深切反省重拾民主初心之外再無出路」，他說：「若這樣，必還有在未來再攜手再造台灣民主。」

    罷免國民黨立委第一波投票今天下午4點結束，開始開票作業，截至下午6點，全台24縣市不同意罷免都大於同意票免，僅立委葉元之等少數立委票數還在拉鋸，但也不樂觀。

    林濁水在臉書發文說，他向所有投入罷免的素人志工朋友致上最高的敬意。他稱讚志工，一年地全心全力投入，熬過暴雨烈日，忍過冷嘲熱諷甚至無禮霸凌，南北奔波，創造了不可思議的連署奇跡，展現的爆發力、感動力、創新力、組織力種種早已超越朝野政黨之所能。

    「做為民進黨的老黨員，對你們除了感謝，還要深深躹躬致歉：民進黨對不起你們。」林濁水批評，民進黨因為傲慢、背離民主初衷、私心，以致於不只連側翼都沒有當好，而且不斷因爲令社會側目的言行而削弱了志工創造出來的動能。

    林濁水說，如今大罷免雖然失敗，但志工畢竟已經在台灣民主運動史上留下令人難忘的一頁。至於做為戰友的民進黨，林濁水忠告，捨深切反省重拾民主初心之外再無出路，「若這樣，必還有在未來再攜手再造台灣民主。」

    大罷免即時開票專頁

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