台中市3藍委罷免失敗 綠：尊重人民的選擇

民進黨中市議會黨團總召王立任表示，尊重人民選擇。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/26 17:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票結果揭曉，台中市國民黨立委羅廷瑋、黃健豪與廖偉翔3人晚間5時許自行宣布罷免案不通過。民進黨中市黨部主委許木桂分析原因在於天氣不好且國民黨操作藍綠對決，讓很多人不想出來投，中市議會民進黨團總召王立任表示，尊重人民的選擇，這也是顯示台灣不同聲音的多元社會；至於8月23日的中二中三及中八罷免，兩人皆表示會持續協助罷團。

台中市今天三個選區的罷免投票結果都是不同意，對於這樣的結果，民進黨中市黨部主委許木桂表示，由於今天天氣不好，一大早下雨，雖然雨停了，天氣有陰冷，影響投票意願。

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許木桂強調，最重要的原因，是國民黨操作成藍綠對決，讓很多厭惡政黨惡鬥的民眾不願意出來投，持觀望態度。

民進黨中市黨團總召王立任表示，謝謝每一位出門投票的公民，也尊重人民的選擇，雖然結果未如預期，但這場罷免行動不論成敗，都是民主的具體展現，人民透過投票發聲、透過行動參與，這就是台灣最珍貴的民主精神，也是我們始終捍衛的核心價值，民主的路還長，會繼續走下去。

他同時也感謝所有站出來投下同意票的市民，更要向這段時間不畏風雨、堅持理念的罷免團體與志工朋友們，致上最深的敬意。

至於8月23日的中二、中三、中八的罷免，兩人皆表示，全力協助罷團。

民進黨中市黨部主委許木桂表示，因為國民黨被操作成政黨對決，造成民眾不願意出來投。（資料照）

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