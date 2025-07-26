罷免王鴻薇開票一路落後 阿美：結果如何都不能停止溝通

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」26日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，「山除薇害」發言人阿美（右）、陸戰隊長卡羅（左）接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

2025/07/26 17:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕首波大罷免今（26）日投票，推動罷免台北市國民黨立委王鴻薇的團隊「山除薇害」在榮星花園直播開票，不過開票後同意票數一路落後不同意票數，現場氣氛不免有些凝重，罷團志工們仍展現團結，堅持到最後一刻。「山除薇害」發言人「阿美」說，不管結果如何，公民都要持續彼此溝通。

今日下午四點「山除薇害」於中山區榮星花園舉辦開票夜，不過開場後，同意票數與不同意票數持續有數千票差距，也讓現場氣氛一度凝重，但團隊還是彼此團結、輪流宣講。

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阿美受訪說，正如她一直強調，不論結果如何，都是所有民眾共同承擔，不論成功、失敗，都要持續關注，相信這次不管投下同意或不同意票的，有許多人都還沒完全了解狀況，還是要持續溝通，才有彼此瞭解的可能，也連帶影響下次是否還要讓王鴻薇連任。

她說，就算結果無法翻轉國會，我們還是認知到，罷免權就是公民權，每個人都是主角，不要認為這是一件不正當的事情，這是人民的基本權益，正如前總統蔡英文說，這是一場珍貴的公民課，大家都要好好把握。

對於遺憾的結果，阿美表示心情平靜，但比較擔心如何修復與深藍家人的裂痕，也擔心接下來會有更多的對立，不過還是要持續為8月23日投票的朋友們持續加油。

「山除薇害」陸戰隊長卡羅說，現在面對的狀況，台灣仍面對很大挑戰，台灣人要堅定一起往下一步一起走，團隊們給彼此擁抱，保持戰鬥精神，未來持續尋求突破。

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罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」26日下午於台北榮星花園舉辦開票直播活動，民眾緊盯即時開票數字，心情也隨之起伏。（記者羅沛德攝）

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