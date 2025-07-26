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    首頁　>　政治

    投票後才發現！新北男冒母名領票 檢警函送

    新北市板橋區華僑高中投開票所，傳出一名宋姓男子持母親的投票通知單領取選票後投票，檢方認定構成妨害投票正確罪、使公務員登載不實罪，將通知遭冒名的宋母及管理員到案說明。（警方提供）

    新北市板橋區華僑高中投開票所，傳出一名宋姓男子持母親的投票通知單領取選票後投票，檢方認定構成妨害投票正確罪、使公務員登載不實罪，將通知遭冒名的宋母及管理員到案說明。（警方提供）

    2025/07/26 18:04

    〔記者吳仁捷／新北報導〕大罷免投票在新北市板橋區華僑高中投開票所，傳出烏龍投票，1名宋姓男子持母親宋婦的投票通知單領取選票，選務人員一時不察發給選票，直到宋男投完票後，才發現他冒名投票，但宋男已將票投入票匭，選務人員通報處理，警方、選監小組通報檢方，認定構成妨害投票正確罪、使公務員登載不實罪，因非現行犯，將通知到案，並通知遭冒名的宋母及管理員到案說明。

    這起妨害投票（冒領選票）案發生在今天下午2時許、華僑高中教室439投開票所，41歲宋姓男子持母親宋婦的身分證、投票通知書及自己的印章，領取選票，選務人員查核未確認下，誤將選票發給宋男，讓他進行投票，且已投入票匭，直到投票完，才發現蓋的印章與投票通知單身分不符，攔下完成投票的宋男，隨即通報處理。

    警方通報新北地檢署檢察官，認定本案犯嫌涉及妨害投票正確罪、使公務員登載不實罪，但因宋嫌並非現行犯，後續通知宋母、管理員到案說明，函送法辦。

    大罷免即時開票專頁

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