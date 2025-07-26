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    首波大罷免恐掛蛋！名編劇陳世杰崩潰喊移民 因這事覺得噁心絕望

    編劇陳世杰坦言對首波大罷免開票狀況感到失望。（資料照）

    編劇陳世杰坦言對首波大罷免開票狀況感到失望。（資料照）

    2025/07/26 17:58

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票開票中，但目前各地不同意罷免都暫時領先同意罷免，讓挺罷方感到非常焦慮。知名編劇陳世杰稍早在社群坦言絕望，還直呼內心一度湧上移民的念頭！

    大罷免開票持續進行中，但狀況對於挺罷方來說相當不樂觀，士氣大受打擊。陳世杰今傍晚忍不住在Threads上發文，「看著電視開票不妙的情勢，我居然心裡荒謬湧上根本無法達成的移民念頭。」

    陳世杰接著說：「絕對絕對不是我不愛台灣這個國家，也不是害怕中共攻打過來，而是想到我要跟KMT無良惡霸，與一堆愚民呼吸一樣的空氣，我就覺得噁心而絕望……」。

    不少網友也跟著留言「真的，我也是一樣的想法，不是不愛這片土地，是無法再與愚蠢的人一起待在心愛的台灣，而且之後也不用想可以用投票決定台灣的未來了」、「好難過現實是台灣這美麗的地方竟然不值那一萬元」、「對台灣人太失望了，要怎麼踐踏你們你們才會反抗，真的對不起歸國的台灣人，我也不再說以身為台灣人為榮了」、「真的會氣哭」、「難過害怕的情緒一直出來」。

    在 Threads 查看

    大罷免即時開票專頁

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