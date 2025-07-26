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    罷免一路輸！ 中五「豪成宮」充斥低氣壓 罷團志工忍不住哭了

    中五罷團志工見同意罷免票數一路輸，坐在地上撫面哭泣。（記者歐素美攝）

    中五罷團志工見同意罷免票數一路輸，坐在地上撫面哭泣。（記者歐素美攝）

    2025/07/26 17:36

    〔記者歐素美／台中報導〕中五斷健行動罷團總部「豪成宮」，下午4點多就聚集多位關心罷免投票結果的民眾，看到電視開票直播狀況同意罷免幾乎一路輸，現場彌漫一股低氣壓，志工則不斷鼓勵大家，強調票數還在開，大家不要灰心，並現場高喊「台灣加油」，為自己加油打氣。

    志工表示，就算大家煩惱，就算今天我們輸了，但大家是經過民主的程序，各自發表意見，希望大家調整心情，就算贏也不要歡喜，因為民主的路還有很長要走；就算輸了，代表民主自由，我們走過這個過程，大家不要焦慮。

    現場有民眾說，不同意罷免一面倒，「一切去了了」，顯得十分焦慮憂心，甚至罷團志工發給的包子讓大家墊墊肚子，有民眾說「吃不下」。

    一位罷團志工，到投開票所，看到不同意票一路領先，心情低落，忍不住一路哭回「豪成宮」，她哭著說，從去年底就利用工作之餘投入罷團的工作，台灣的情況這麼危急，不了解為何會是這種結果，不知投不同意票的人是麼想的。

    民眾聚集在豪成宮高喊「台灣加油」！（記者歐素美攝）

    民眾聚集在豪成宮高喊「台灣加油」！（記者歐素美攝）

    民眾聚在豪成宮門口觀看開票情況。（記者歐素美攝）

    民眾聚在豪成宮門口觀看開票情況。（記者歐素美攝）

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