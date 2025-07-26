葉元之開票數膠著 「板橋大刪元」莫莉紅眼眶：盼公民努力沒白費

發動葉元之罷免案的罷團「板橋大刪元」發言人莫莉前往「新北公民之夜」參加開票，受訪時一度哽咽。（記者黃子暘攝）

2025/07/26 17:21

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立委第七選區國民黨立委葉元之罷免案今（26日）投票，各開票狀況顯示正反方票數相近，罷團「板橋大刪元」發言人莫莉前往「新北公民之夜」參加開票，受訪時一度哽咽。莫莉表示，許多人說，投票率高到一定程度便可顯示反罷方一定有做某種程度上的動員，票數一定卡得非常緊，她也非常緊張，盼公民的努力不要被白費。

莫莉表示，許多人說，投票率高到特定程度以上就可以看出，被罷方政黨一定是有做某一種程度以上的動員，所以才會有這麼高的投票率，投票率高到特定程度，其實就會變成非常緊張的追逐，票數一定是卡得非常緊，公民當然非常緊張，畢竟每個團隊都付出7個月至1年以上時間。

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「我只希望說公民的努力不要白費」，莫莉紅了眼眶，略帶哽咽地說，「因為看到現在報的這個數字，是真的讓我們非常緊張，我真的就是希望公民的努力不要白費」。

莫莉指出，票已經投完，一切交給選民做出最後的民主選擇，無論結果是什麼，就是多數人的選擇，但這多數選擇是否為經過正確資訊接收後所判斷的選擇，她是打問號的；無論結果為何，勢必是台灣接下來的重要轉折點，因此她認為這場選舉是一個「破折號」，盼公民努力可天道酬勤。

罷免案最終開票結果應以中央選舉委員會公告為準。

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