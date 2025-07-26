為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    葉元之開票數膠著 「板橋大刪元」莫莉紅眼眶：盼公民努力沒白費

    發動葉元之罷免案的罷團「板橋大刪元」發言人莫莉前往「新北公民之夜」參加開票，受訪時一度哽咽。（記者黃子暘攝）

    發動葉元之罷免案的罷團「板橋大刪元」發言人莫莉前往「新北公民之夜」參加開票，受訪時一度哽咽。（記者黃子暘攝）

    2025/07/26 17:21

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立委第七選區國民黨立委葉元之罷免案今（26日）投票，各開票狀況顯示正反方票數相近，罷團「板橋大刪元」發言人莫莉前往「新北公民之夜」參加開票，受訪時一度哽咽。莫莉表示，許多人說，投票率高到一定程度便可顯示反罷方一定有做某種程度上的動員，票數一定卡得非常緊，她也非常緊張，盼公民的努力不要被白費。

    莫莉表示，許多人說，投票率高到特定程度以上就可以看出，被罷方政黨一定是有做某一種程度以上的動員，所以才會有這麼高的投票率，投票率高到特定程度，其實就會變成非常緊張的追逐，票數一定是卡得非常緊，公民當然非常緊張，畢竟每個團隊都付出7個月至1年以上時間。

    「我只希望說公民的努力不要白費」，莫莉紅了眼眶，略帶哽咽地說，「因為看到現在報的這個數字，是真的讓我們非常緊張，我真的就是希望公民的努力不要白費」。

    莫莉指出，票已經投完，一切交給選民做出最後的民主選擇，無論結果是什麼，就是多數人的選擇，但這多數選擇是否為經過正確資訊接收後所判斷的選擇，她是打問號的；無論結果為何，勢必是台灣接下來的重要轉折點，因此她認為這場選舉是一個「破折號」，盼公民努力可天道酬勤。

    罷免案最終開票結果應以中央選舉委員會公告為準。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播