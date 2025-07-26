生於台灣才有今天的我！桃三罷團聽障志工小維滿懷感激為民主發聲

桃三罷團聽障研究生志工「小維」說，出來罷免的理由是想守護台灣這塊土地，不管再忙再累，都必須站出來。（記者李容萍攝）

2025/07/26 17:23

〔記者李容萍／桃園報導〕因為早產、聽損，桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯」罷免魯明哲團隊社群組志工「小維」一出生就被宣判 「雙耳極重度聽力障礙」，她是台北醫學大學研究生，主要研究領域是藥物基因體學、精準醫學、遺傳流行病學，今年初還在準備碩士論文的她，期盼現在荒謬的立法院透過民主的修正機制回到正常軌道，儘管學業、罷免兩頭忙，她在社群平台感性告白「罷免是愛」，「生於台灣，才有今天的我。」

「小維」現年26歲，出生被診斷出極重度聽力損失，當時連飛機起飛發出的巨大聲響都聽不到，在林口長庚醫療團隊建議下，她成了全國雙耳都安裝「人工電子耳」的首例。

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「小維」說，出來罷免的理由是想守護台灣這塊土地，不管再忙再累，都必須站出來，因為她是這塊土地和社會福利制度養大的小孩，制度或許不夠完美，但是真的幫了很多人，她出生時28週早產，且被宣判雙耳極重度聽力障礙，雖然先天有侷限條件，今天卻可以站出來，能聽能說、讀書上課，碩士畢業，能夠參與公共事務，這個不是奇蹟，而是這塊土地的社會福利制度，包括健保、特教等給了她的機會。

「小維」提到，即便這些制度不夠完整，還有很多需要改善的地方，但是也因為這些制度，讓她沒有拖累原生家庭，有機會撐起自己的人生，不再是「需要被幫助的人」，而是「可以去幫助別人的人」，如今站出來是想要保護「正在需要」或是「將來可能」會需要這個制度的人。

人生有很多變化，生病、意外、失能，這些風險是每個人都可能面對的，「小維」想告訴大家，身心障礙者不一定是社會的既定刻板印象，只要給予適當的支持，他們也能夠站起來為社會發聲，反之，如果自己是在中國出生，這一切完全不可能發生，在中國她可能早就被父母放棄、被貼標籤，被社會邊緣化了，但這裡是台灣，是她願意守護的地方。

「小維」說，罷團志工來自百工百業，大家利用下班、休假日輪排班表，不論是一階、二階的連署收件，還是三階的站路口、掃街拜票、發送文宣，過程中雖偶遇不理性民眾的攻擊、騷擾或暴力，但大家相處像家人、彼此關心、照顧，不管投票結果如何，她仍以罷團志工一份子為榮。

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桃三罷團聽障研究生志工「小維」出席罷免造勢活動。（桃三志工提供）

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