不同意罷免暫時全領先！下架「傅芯」看似無望 挺罷方焦慮：台灣沒救了？

國民黨立委傅崐萁和徐巧芯。（資料照）

2025/07/26 17:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票開票中，目前看來各地不同意罷免都略高於同意罷免，尤其被視為掀起大罷免浪潮「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，以及因為仇恨值太高同樣被視作指標人物的松信立委徐巧芯，不同意票和同意票的差距越拉越大，讓挺罷方越看越焦慮。

目前開票進度差不多過5成，24件藍委罷免案和新竹市長高虹安罷免案，不同意罷免票都高於同意罷免票。其中被綠營和公民罷團視為觀察大罷免成敗指標人物的傅崐萁和徐巧芯，票數差距都越拉越大，截至傍晚5點20分，不同意罷免傅崐萁4萬7124票、同意罷免3萬5140票；不同意罷免徐巧芯4萬7043票、同意罷免3萬9485票。

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隨著開票進行，挺罷方越看越焦慮，「台灣人民竟然那麼多人願意留下徐巧芯、傅崐萁這樣的人」、「這種拉鋸讓人覺得台灣人是不是沒救了」、「徐巧芯如果沒通過我真的瘋，這些選民太誇張了吧！」、「其實threads的同溫層真的超級厚，身邊絕大多數都是反罷免，然後這些人也很多沒有真正去了解過罷免背後的原因……」、「選前搞一齣普發10000，然後說民進黨不給人民錢，拉一波政治冷感民眾的仇恨啊，之前就說過不要小看台灣人的智商離譜程度」、「連葉元之都感覺沒希望過，越看越失望」、「台灣要變中國的形狀了」。

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