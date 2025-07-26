大罷免國民黨全勝 黃國昌籲賴清德正視民意、停止對立

民眾黨主席黃國昌以「請賴清德學會對民意謙卑，請民進黨停止再撕裂社會」為題舉行記者會（記者田裕華攝）

2025/07/26 19:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波針對24位藍營立委的罷免案今日進行投票，結果出爐，國民黨全數守住席次，未有任何一人遭到罷免。對此，民眾黨主席黃國昌晚間在臉書發表聲明，批評民進黨推動罷免行動造成社會撕裂，並呼籲總統賴清德正視民意，停止對立與鬥爭。

黃國昌表示，這場投票結果反映台灣人民拒絕一黨獨大，拒絕重回威權體制。他指出，選民已透過選票傳達明確立場，期待政府尊重民意、回歸正軌，不再以政治動員與攻擊對手為執政手段。

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黃國昌也感謝支持者與志工的努力，特別提到能在柯文哲主席的故鄉保住陣地，是對地方市政肯定。他強調，雖然社會存在不同意見，但民主制度應建立在彼此尊重的基礎上。

針對此次罷免行動，黃國昌批評民進黨發動「大規模罷免」的過程中，動用行政資源並涉入司法程序，對反對聲音產生壓力。他認為，行政團隊應檢討相關行動是否違反中立原則，並建議行政院應考慮進行內閣改組。

他也點名立法院民進黨總召柯建銘，認為其在罷免案中角色重大，應負起政治責任。

黃國昌呼籲，面對當前內外挑戰，政府應優先推動民生與經濟政策，停止政治鬥爭。他強調，民眾黨願意與朝野各界合作，推動有利國家與人民的政策，回應選民期待。

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