罷免羅廷瑋票數拉鋸 「敲羅行動」總部集氣

敲羅行動總部湧入支持者。（記者張軒哲攝）

2025/07/26 16:58

〔記者張軒哲／台中報導〕大罷免今天投票，台中罷免羅廷瑋總部今日傍晚各自湧入支持者觀看開票結果，期待大獲全勝，隨著同意罷免票數小幅領先，響起掌聲與歡呼聲，但後續幾個投開票所不同意票領先，氣氛緊張。

「敲羅行動」領銜人EVA表示，這幾個月感謝志工相挺奔走，替台灣民主寫下新頁，這幾個月能夠衝出4萬多份連署書，非常不容易，尤其許多志工還受到民眾辱罵，受盡委屈，希望大家集氣，贏得最後勝利。

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