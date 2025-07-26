身障人士首投被選務人員「變廢票」！家屬難過：沒想到發生這種事...

726民眾紛紛出來投票。（記者田裕華攝）

2025/07/26 17:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免投票今（26日）登場，卻傳出有選務人員「摧毀」了身障者首投，宣稱幫忙蓋章投票，卻把選票變成了廢票，讓該名身障人士相當沮喪，在網上披露此事，讓大批網友相當憤怒。反紫光奇遊團成員許美華疾呼中選會介入調查，是否又是選務不中立、故意造成廢票的奧步。

一位身障人士今天在臉書發文表示，今天是他人生第一次投票，5年前因為車禍造成脊髓損傷，許要坐輪椅，手也不太靈活，沒辦法自己蓋章投票，「原本是想請家人陪同，幫忙我蓋章。不過投票所的選務人員拒絕家人陪同的要求，說必需由他們幫我蓋章投票。因為是第一次投票，沒有經驗，所以就依他所說讓選務人員陪我，幫我蓋章。」

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「進到投票的簾子裡，選務人員問我要蓋左邊還是右邊，我跟他說了以後，他很趕的先幫我蓋了第一次，不過是蓋在同意跟不同意的中間。他馬上道歉說他不是故意的，然後又很快地補蓋我指定的那邊。但是他沒有讓我檢查，就馬上投進票匭了。我立刻跟那位選務人員反應說：『這樣不會變廢票嗎？』對方說：『不會，只要有補蓋就是有效票』。」

該貼文曝光後引發數千名網友關注，原來這位身障人士是前台權會秘書長顧玉珍的兒子。顧玉珍在兒子的貼文下方留言表示，「剛才查詢了相關法規，其實應該是可以由家人陪同協助投票。我當時表明已經投過票，可以協助我兒子。但是現場選務人員說必須由選務人員陪同。沒想到反而造成這樣的事情……」

許美華隨後轉發顧玉珍愛兒的貼文，「這件事我好生氣！怎麼可以這樣欺負一個善良、堅毅的年輕人。一位因為脊髓損傷的年輕人，第一次投票，因為無法自己投票需要協助，結果協助他的選務人員，居然匆忙幫他蓋在『同意、不同意』的中間，後來又補蓋了年輕人指定的那邊，還說『有補蓋就是有效票』。選務人員胡說八道讓人生氣，蓋在中間，又在另一邊蓋章，就是廢票了，難以想像選務人員會犯如此低級錯誤。」

她疾呼：「中選會應立即、快速查明，這是否又是選務不中立、故意造成廢票的奧步？這位年輕人非常善良，剛剛發文寫出這個過程，雖然內心擔憂、失望，但還是說『我相信那位選務人員是不小心蓋在中間，我也覺得選務人員們真的很辛苦』。我現在很想知道，這是哪個縣市？哪個投開票所？哪位選務人員？祝福這位脊髓損傷的年輕人，未來人生一切順利；這次的廢票讓你失望了，我們會努力守住不再讓你失望的國家。」

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