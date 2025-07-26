新北選務人員疑蒐集選民印章 中和區公所：沾印泥衛生紙全回收

議員張嘉玲質疑中和區選務人員也發生類似花蓮收集選民印章個資事件。（記者翁聿煌攝）

2025/07/26 16:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張嘉玲今天在臉書po文指出，中和區選務狀況很多，下午接獲選民反應，中和區位於樂墘宮投票所發生如同花蓮的類似問題，發生有選務人員將選民印章印在紙上的狀況。中和區公所回應，獲報後已到場查明，確認為選務人員用衛生紙擦拭印章，為確保不致外流，已將現場所有沾有印泥的衛生紙回收。

張嘉玲指出，選民投訴，他在中和區設在樂墘宮的投票所投票，他看到選務人員在選舉名冊用印後，把他的印章蓋在另一張紙上，當時原本不以為意，以為是要幫他把印泥去掉，但回家後看到花蓮有選務人員收集印章被解除職務的新聞，才發覺不對勁，他提醒大家，如果目擊同樣的情況，一定要當場反應。

請繼續往下閱讀...

張嘉玲說，她已在第一時間要求選務單位查明處理，請大家若遇到此情形，務必第一時間在現場反應。

中和區公所表示，對議員所指狀況十分重視，隨即派員赴樂墘宮投票所了解，確認係選務人員為每位選民擦拭印章沾附的印泥，而且是蓋在衛生紙上，並非一般紙張，並無收集印章人名個資的情事，且為確保選民個資不致外流，已將所有印有印章、印泥污漬的衛生紙集中回收保管。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法