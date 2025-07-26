國會亂象掀全台大罷免 藍白違憲擴權爭議一次看

立法院去年5月底在青鳥行動的抗議聲浪下，表決三讀通過國會擴權法案。（資料照）

2025/07/26 16:38

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院長達一年半來的諸多亂象，引爆今（26）日登場的大罷免投票。從國民黨及民眾黨聯手強推違憲擴權法案、癱瘓憲法法庭，到報復性刪減國家預算、阻擋重要國安法案，一連串實質面及程序面爭議，激起公民運動的反撲。

新國會去年上路後，爭議便接踵而來。國民黨立委許宇甄提案縮短中國配偶入籍年限，被質疑替中國洗人口。立法院長韓國瑜及國民黨總召傅崐萁等人領銜的「花東三法」，要求中央編列巨額預算，陷入違憲與破壞財政紀律的疑慮。

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掀起大規模青鳥行動的「國會擴權法案」，去年5月底在抗議聲浪中三讀通過，不僅存在黑箱等程序爭議，還有侵害人權、行政權及司法權之嫌，包括藐視國會罪、調查權及總統國情報告等多項修法內容，後續更遭憲法法庭裁定違憲。

在大法官人事案屢遭延宕及封殺下，國民黨立委翁曉玲提案修訂「憲法訴訟法」，加嚴憲法法庭運作門檻。藍白聯手修「財劃法」，要求中央必須再釋出3753億元給地方政府，卻未同步調整事權分配。在野黨亦強推「選罷法」修法，主張罷免案連署人須附身分證影本，形同提高罷免門檻。三大法案再度點燃民怨，促成「冬季青鳥行動」。

面對中共威脅加劇，民進黨立委沈伯洋等人自去年4月起提出「立委赴中納管」修法，至今遭藍白阻擋逾500次。國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，被質疑將總統的國安權限轉移至立法院；其「兩岸人民關係條例」修法，也被擔憂導致台海戰事「內戰化」，影響國際馳援。

國民黨立委葉元之與徐巧芯分別提案修正「民防法」與「全民防衛動員準備法」，被質疑削弱民防體系，損害台灣防災自救能力。此外，國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人推動的「離島建設條例」修法，也存在替中國產品洗產地的風險。

此外，今年度總預算被在野黨大幅刪減凍結，總數創歷史新高，衝擊政府業務運作及民生建設；立院甚至要求行政院自行調整刪減數636億元，有違權力分立原則。立院日前通過因應美國關稅的特別條例，卻未納入撥補台電的1千億元，反而加碼2350億元用以普發現金1萬元。

對於高度爭議性的重要議案，在野黨動輒逕付二讀，委員會審查及朝野協商幾乎淪為虛設，將條文全數保留送院會處理，表決當天才提出最高機密的「再修正動議」。國民黨團甚至封門獨審「選罷法」、甚至以3分鐘初審通過「財劃法」，缺乏實質討論及程序正義。

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