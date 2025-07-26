台中選務屢傳狀況 何欣純痛批要亂到什麼程度

台中選務屢傳狀況，綠委何欣純痛批要亂到什麼程度，圖為南屯區投票狀況。（記者黃旭磊攝）

2025/07/26 16:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第4、5、6選區罷免案投票今登場，選務屢傳狀況，在社群網路上回報情形層出不窮，民進黨台中市議員陳淑華、何文海等多名罷區議員奔波協助處理選務，民進黨立委何欣純說，昨晚（25日）在「為民主守夜，公民集氣晚會」晚會就說過，地方政府準備投開票作業時，有人開始質疑行政不公，「早預期台中選務一定有狀況，但實在無法預料會亂到什麼程度。」

台中市南屯區164投開票所上午11時許有選民攜帶手機投票，當場被主任管理員通知違反公職人員選舉罷免法，通知台中第四警分局南屯派出所帶回調查，西屯區長安國小票所指標模糊，也有選民向市議員陳淑華投訴，圈票處蓋印泥太濃，蓋應選票非常模糊不清。

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何欣純說，先前就注意到地方政府準備投開票作業時，有人開始質疑行政不公，有許多投開票所地點與過往不一樣，也有民眾陳情，到昨天都還沒有拿到投票通知單，預期台中選務一定會有狀況，但實在無法預料會亂到什麼程度，但綜看今天從早到晚，所收到訊息顯示亂象一籮筐。

陳淑華表示，49-50號投票所指示方向錯誤，破損不處理、張貼標示不清，有民眾被誤導，投個票要繞來繞去。

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