台東投票率約4成 不同意大致為同意票2倍

不同意票數遙遙領先，常以近2倍數字超前。（記者劉人瑋攝）

2025/07/26 16:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣區域立委投票人數計11萬3385人，共設236個投開票所，台東市是大票倉，共6萬7554人。目前小選區已陸續開票，投票率目前傳出約4成，且不同意罷免遙遙領先。

同意與不同意票，從開票起就呈現約2倍差距，不同意票遠遠領先。隨著不同意票數領先突破1千、2千，位在四維路的黃建賓服務處也響起掌聲。支持者表示「大家的眼睛是雪亮的！」

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