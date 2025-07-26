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    「山除薇害」600志工監票 高喊「鴻薇回家吧」

    推動罷免台北市國民黨立委王鴻薇的團隊「山除薇害」下午4點投票截止起在榮星花園舉辦開票直播。（記者甘孟霖攝）

    推動罷免台北市國民黨立委王鴻薇的團隊「山除薇害」下午4點投票截止起在榮星花園舉辦開票直播。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/26 16:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕首波大罷免今（26）日投票，推動罷免台北市國民黨立委王鴻薇的團隊「山除薇害」下午4點投票截止起在中山區榮星花園舉辦開票直播，團隊表示，這次共有六百多位監票志工報名，即時回報，4點一到廣場已湧入超過200人見證歷史，高喊「鴻薇回家吧」。

    團隊表示，今天有個神祕數字「68578」，這是王鴻薇罷免門檻，團隊也興奮高喊「68578，鴻薇回家吧」！

    「山除薇害」發言人阿美說，心情非常緊張，但對中山、北松山民眾有信心，相信所有能做的都做了，所有的安排都是最好安排。陸戰隊長卡羅說，歡迎所有民眾一同來榮星花園見證歷史。

    卡羅表示，今天大家都很重視罷免狀況，開票前她也不敢穿任何T恤等宣傳物，現在志工已經齊聚，相信時間越晚會有更多民眾加入。

    阿美說，這次投票率頗高，大家都很關注，過去一年來團隊深入選區，說服國民黨支持者們，不管結果如何是好是壞，都要持續跟社會溝通，這次罷免絕對是正當性，也是草根性罷免。

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