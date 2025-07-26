最少罰3萬 大罷免基隆首例違規 女子偷拍空白選票函送

陳姓女子今（26日）投票時違規攜帶手機進入並偷拍「空白選票」，基隆市警二分局（見圖）偵查隊通知基隆市選舉委員會、檢察官，認定違反公職人員選舉罷免法，依規定要被裁罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。（資料照，記者林嘉東攝）

2025/07/26 16:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕「大罷免」 今（26日）投開票日，基隆市中正區第五投開票所選務人員上午發現陳姓女子投票時，違規攜帶手機進入投開票所，並偷拍「空白選票」。檢方認定，陳女違反公職人員選舉罷免法，函送基隆市選委會裁罰3萬元以上罰鍰；陳女成為基隆市此次大罷免選舉首起投票違規事件。

今天一早，民眾紛紛湧入投票所投票。基隆市中正區設在山海觀巴黎會館交誼廳的第五投開票所，上午9點56分發生一起投票違規事件，選務人員發現28歲陳姓女子在投票時攜帶手機進入，並偷拍選票，涉嫌影響大罷免的投票。

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警員接獲投開票所主任通知後攔下陳女，查驗手機發現，確實有1 張她剛剛拍攝未蓋章空白選票；陳女解釋，之所以用手機拍攝空白選票，是要讓家人知道她有投票。

警二分局偵查隊通知基隆市選舉委員會、聯繫在二分局偵查隊坐鎮的檢察官唐道發，檢方認定，陳女違反公職人員選舉罷免法65條第3款「任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所」，依規定要被裁罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。警方隨即將陳女帶回製作筆錄後，全案函送基隆市選委會裁罰。

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