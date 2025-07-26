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    一舉翻轉國會 至少須罷免掉12位國民黨立委

    針對罷免案，民眾26日一早前往投票情況。（記者田裕華攝）

    針對罷免案，民眾26日一早前往投票情況。（記者田裕華攝）

    2025/07/26 16:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726首波投票稍早結束，其投票結果將直接牽動未來國會各政黨的席次及其運作方式。若民進黨想要在首次立委補選前（11月初）就翻轉國會結構，至少須有12席國民黨立委被罷免掉才行。而在補選後，若民進黨要繼續維持單獨過半的局勢，則至少要補選上6席，才能以1票之差勝過藍白聯盟。

    目前立法院共有113席立委，其中泛藍陣營（國民黨團52席+無黨籍立委陳超明、高金素梅）54席、民進黨團51席、民眾黨團8席。在本屆三黨不過半、且藍白合（62席）的情況下，綠營於議案表決時屢屢敗陣。

    而在今日24位國民黨立委罷免案投票結果出爐後，國會結構也將發生改變。民進黨若要一舉翻轉國會席次，且在補選前、後都居於主導地位，那麼至少要罷免掉12席藍委，在補選前的議案表決，才可以51（綠）比50（藍白）勝出；並在補選後選上至少6席綠委，才能以57（綠）比56（藍白）奪回國會主導權。

    其次的狀況為，本次成功罷免6席至11席藍委，此時民進黨雖取得翻轉國會的「門票」，但在補選前，人數無法取得主導優勢，在藍白合的情況下，有很大的機率在表決時仍將敗陣，而在補選時雖然艱困，仍有機會一搏。

    最後，若本次僅成功罷免2到5席藍委，民進黨雖重回國會第一大黨的地位，但人數仍不敵藍白合，未來國會運作狀況恐將與目前情況無異。

    至於是否有可能改選立法院長？根據「立法委員互選院長副院長辦法」，須「經全體立委1/3（38位）以上人數提議，出席委員2/3（76位）以上人數通過，得予以改選。」難度非常非常高，可謂不可能的任務。

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