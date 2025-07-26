選務人員「幫蓋錯位置」恐變廢票 導演楊雅喆：毀了身障年輕人首投

金馬獎導演楊雅喆。（資料照）

2025/07/26 16:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波罷免今（26）日投票，一名身障年輕人在社群平台發文分享，今天是自己人生第一次投票，因手部不便，需他人協助蓋章，卻遭選務人員「蓋錯位置」，恐導致選票作廢。金馬導演楊雅喆轉發貼文並質疑，「選務人員會蓋錯位置？家中有不方便投票的，家人可以陪同進入票亭。這個選務人員毀了一個身障年輕人的首投。」

這名身障年輕人今天在臉書發文說，今天是他人生第一次投票，因為5年前出車禍造成脊髓損傷，需要仰賴輪椅行動，手也不太靈活，無法自己蓋章投票，因此原打算請家人陪同進入票亭協助蓋章。不過，投票所的選務人員卻拒絕家人陪同的要求，說必須由他們代為操作，「因為是第一次投票，沒有經驗，所以就依他所說讓選務人員陪我，幫我蓋章。」

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原Po指出，當選務人員詢問要蓋左邊還是右邊，他回答後，對方卻將章蓋在「同意」跟「不同意」選項的中間。選務人員當下雖致歉並補蓋一次，但未讓他檢查即迅速投進票匭。他當場詢問對方是否會變成廢票，對方卻說，「不會，只要有補蓋就是有效票」。

原Po說，雖然他相信那位選務人員是不小心蓋在中間，也覺得選務人員們真的很辛苦，但是選務人員幫忙行動不便者蓋章，如果有蓋錯，或是有蓋成廢票的疑慮，是不是應該換一張新的選票重新蓋，而不是倉促的補蓋，就急著把選票投入票匭。

他也坦言，雖然自己很不放心，但選票也被投進票匭，只好祈禱自己人聲首次次投票不會淪為廢票。寫出這段經歷，是為了提醒其他身障者，如果需要他人協助投票，務必事先提醒對方蓋好後要讓自己檢查，確實無誤，才能投入票軌。

事後，導演楊雅喆看到後轉發該則年輕人的貼文，並質疑：「選務人員會蓋錯位置？家中有不方便投票的，家人可以陪同進入票亭。這個選務人員毀了一個身障年輕人的首投。」

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